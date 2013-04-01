پشت پرده تهدیدات موشکی کره شمالی علیه آمریکا/ شکست استراتژی واشنگتن در برابر پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستوف پوهلمن"، رئیس دفتر موسسه آلمانی "فریدریش ابرت" در سئول و از کارشناسان مسائل کره شمالی در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، درباره پشت پرده تهدیدات کره شمالی علیه آمریکا و کره جنوبی اظهار داشت: آمریکاییها همچنان در برابر این تهدیدات صبر می کنند. آمریکا و کره جنوبی به این گونه تهدیدات عادت کرده اند، حتی حالا که این سخنوریها شدت پیدا کرده است. این سیاست آمریکا را به عنوان صبر استراتژیک می توان مشخص کرد. این استراتژِی به مفهوم آن است که همچنان کره شمالی را انکار کنیم و بر راهکار قطعنامه تاکید کرده تا آنها را از برنامه های اتمی خود باز داریم.

این کارشناس مسائل کره شمالی در ادامه با تاکید بر اینکه اخیرا این استراتژی آمریکا در برابر کره شمالی با شکست مواجه شده است، تصریح کرد هنوز هیچ سیاست جدیدی در برابر پیونگ یانگ از طرف آمریکا اتخاذ نشده است. بنابراین آمریکا همچنان با صبر روی تهدیدات کره شمالی واکنش نشان داده و همزمان حضور نظامی خود روی شبه جزیره کره و در چهارچوب مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی را تقویت می کند.

پوهلمن" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که کره شمالی این گونه استدلال می کند که آنها باید یک احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند تلاشهای خود را روی پیشرفتهای اقتصادی کشورشان متمرکز کنند. از آنجایی که کره شمالی این امنیت را از راه عادی کردن مناسبات خود با آمریکا و کره جنوبی نمی تواند به دست آورد، روی سیاستهای افزایش تسلیحات اتمی خود و تنش زایی بیشتر تاکید داشته تا قابلیت بازدارندگی نظامی خود را افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید براینکه کره جنوبی تا به حال واکنشهای مناسب تری را در برابر کره شمالی از خود نشان می داد، اما اخیرا با تکیه بر حمایتهای آمریکا این سیاست خود را تغییر داده است، خاطر نشان کرد که کره شمالی سالها تلاش می کند تا در اولویت لیست سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد اما آمریکاییها تصمیم گرفته اند که کشورهای دیگری از جمله افغانستان،عراق، ایران و اخیرا آفریقای شمالی را مورد توجه قرار دهند. کره شمالی نمی خواهد دیگر بیش از این چنین وضعیتی را تحمل کند. به اعتقاد من آمریکا باید حتی الامکان همراه با کره جنوبی و چین فورا استراتژی دیگری را در برابر کره شمالی اتخاذ کند.

این کارشناس آلمانی همچنین با تاکید بر اینکه بی اعتمادی بین آمریکا و کره شمالی بسیار بالاست گفت: هر اقدامی از طرف مقابل به عنوان اقدامی تهاجمی تعبیر می شود. مسئله این است که ما چگونه می توانیم روندی را برای نرمال شدن مناسبات در پیش گیریم و بیشتر از 60 سال بعد از پایان جنگ دو کره بالاخره یک قرارداد صلح بین این دو را زمینه سازی کنیم. تهدیدات کره شمالی یک اظهار شک نسبت به این مسئله است که دستیابی به چنین هدفی غیر ممکن به نظر می رسد.

وی همچنین با اشاره به بی اعتمادی بالای بین چین و آمریکا، کره شمالی را به عنوان یک بالشتک ضربه گیر در برابر آمریکا برای چین ارزیابی کرده و خاطر نشان کرد که از طرف دیگر آمریکاییها این کشور را به عنوان اهرمی می بینند تا با حضور نظامی چین در شبه جزیره کره مقابله کنند. تا زمانی که شرایط این گونه است این اختلافات قابل حل نیست.