مسجد کانون وحدت، بصیرت و تربیت نسل مؤمن و انقلابی است

به کزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در پیامی به مناسبت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد، با اشاره به آیه ۱۸ سوره توبه، اظهار کرد: روز جهانی مسجد یادآور حادثه تلخ به آتش کشیدن مسجدالاقصی، قبله نخست مسلمانان جهان، است و فرصتی برای بازخوانی جایگاه رفیع مسجد در اندیشه اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: مسجد در مکتب حیات‌بخش اسلام تنها یک عبادتگاه نیست، بلکه قلب تپنده جامعه اسلامی، خاستگاه تفکر، کانون وحدت، پایگاه بصیرت‌افزایی و مرکز ثقل حل مشکلات اجتماعی مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: پیامبر اعظم(ص) بنای تمدن اسلامی را از مسجد پایه‌گذاری کردند و در عصر حاضر نیز مساجد می‌توانند با تکیه بر ایمان مردم، نقش مهمی در تعالی و پیشرفت جامعه ایفا کنند.

حسینی با اشاره به نقش مساجد در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ادامه داد: تاریخ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نشان داده است که مساجد از اصلی‌ترین پایگاه‌های تربیت مجاهدان و کانون‌های سازماندهی نیروهای مردمی بوده‌اند.

وی با یادآوری فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است»، گفت: امروز نیز مساجد در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب به عنوان هسته‌های مقاومت، علاوه بر مقابله با تهدیدهای نظامی، در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمن قرار دارند.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر ضرورت توجه به نسل نوجوان و جوان اظهار کرد: دشمنان با تمام توان ایمان، امید و هویت نوجوانان و جوانان را هدف گرفته‌اند و در چنین شرایطی جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.

حسینی افزود: مساجد باید با برنامه‌ریزی دقیق و ابتکار، پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده را تقویت کرده و به کانون جذب نسل جوان تبدیل شوند تا زمینه تربیت نسل مؤمن، انقلابی و در تراز گام دوم انقلاب فراهم شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب، شهدای مدافع حرم و شهدای وطن، از تلاش‌های ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، هیئات مذهبی، خادمان مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به تقارن این ایام با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، برای سلامتی و تعجیل در ظهور آن حضرت، آزادی قدس شریف و پیروزی جبهه مقاومت دعا کرد.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همت متولیان امر، شاهد رونق روزافزون مساجد استان و شکوفایی ظرفیت‌های گسترده این پایگاه‌های الهی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باشیم.