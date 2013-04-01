نفوذ روزافزون القاعده در بین شورشیان سوری/ خطر ترور در "مالی" رفع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد"، سازمان اطلاعات و امنیت آلمان (BND) از نفوذ شبکه تروریستی القاعده در بین شورشیان سوری خبر داد. به گفته "گرهارد شیندلر" ، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان ، در سوریه گروههای تروریستی و ساختارهای تروری وجود دارد که به شبکه القاعده تعلق داشته و مورد استقبال شدیدی قرار گرفته اند.

به گفته "گرهارد شیندلر"، هزاران مبارز جبهه النصره به این گروهها تعلق دارند. این گروه تروریستی در مقاومت مسلحانه علیه رژیم بشار اسد نقش روزافزون و بالایی را ایفا می کند.

"شیندلر"، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان همچنین هیچ دلیل و علامتی را برای رفع خطر در کشور "مالی" ندیده و تصریح کرد که ساختارهای ترور در این کشور آسیب دیده است، اما هنوز در هم نشکسته است. بنابراین این مهم است که فشارها روی تروریستهای افراط گرا همچنان بالا باقی بماند. ماموریت کشورهای غرب آفریقا نباید ناتمام بماند و گرنه تروریستها بار دیگر جان می گیرند.