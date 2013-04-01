دستگيري اخلال گران كنسرت هاي موسيقي نوروزي در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به برگزاری جشن‌های فرهنگی در سطح مازندران اظهار داشت: تلاش کردیم که برگزاری کنسرت‌ها در استان مشکلاتی را ایجاد نکند .

وی با اشار ه به برگزاری جشن و کنسرت های نوروزی در استان گفت: برخی افراد سودجو سعی داشتند که در حین برگزاری کنسرت‌های مشکلاتی را در محل برگزاری کنسرت‌ها ایجاد کنند که با ورود به موقع نیروی انتظامی اخلال‌گران دستگیر شدند .

مدیرکل فرهنگ واشارد اسلامی مازندران با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات سفر در مازندران نشان از کمبود و کمی و کاستی در سطح مازندران است،افزود: اگر همه دستگاه اجرایی وظایف خودشان را به خوبی انجام دهند نیاز به ستاد تسهیلات سفر در مازندران نداریم .

ابراهیمی با اعلام اینکه برای توسعه استان مازندران اقدامات انجام شد ولی کافی نیست، حجم نیازمندی‌های مازندران بسیار زیاد است، اظهار داشت: مسئولان باید برنامه‌ریزی برای احداث مترو از تهران به مازندران را در برنامه‌کاری خویش داشته باشد

وی با بیان اینکه مازندران پایگاه نخستین حکومت تشیع ایرانیان است از نبود موزه تشیع مناسب در سطح استان مازندران انتقاد کرد .

ابراهیمی با انتقاد از نبود پردیس سینمایی در مازندران گفت: برای برگزاری مسابقات ملی در سطح استان مازندران باید از پلاژهای دولتی که در حاشیه دریا خزر ایجاد شده است هزینه پرداخت کنیم .

مازندران سه ميليون نفر جمعيت دارد.