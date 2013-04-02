مسابقات کشتی با چوخه جام نوروز مانه و سملقان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در روز طبیعت، پنجمین دوره مسابقات کشتی با چوخه جام نوروز شهرستان مانه و سملقان در محل گود باستانی امامزاده اشرف بخش مانه این شهرستان آغاز شد.

در رقابت های امسال بیش از 100 چوخه کار از استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در چهار وزن 70، 80،90 و 90+ کیلوگرم با یکدیگر مبارزه می کنند و در پایان تیم ها و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی می شوند.

بنا بر اعلام مسئولان برگزاری این مسابقات، در سال جاری در پایان رقابت ها به نفرات برتر هر وزن جوایز نقدی اهدا می شود.

در ایام نوروز سال 91 و در چهارمین دوره این مسابقات محمد قلی پور از آشخانه، سعید محمدی از بجنورد، مجتبی قادریان از روستای حصه گاه مانه و سملقان و مسلم نوری از شیروان به ترتیب در اوزان 70، 80، 90 و 90+ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیده بودند.

همچنین در بخش تیمی نیز مانه و سملقان به مقام قهرمانی رسیده بود و تیم های بجنورد و شیروان هم به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کرده بودند. همه ساله در ایام نوروز شش مسابقه کشتی با چوخه در سطح منطقه ای و ملی در شهرستان های مختلف خراسان شمالی برگزار می شود که مهمترین آنها مسابقه کشتی با چوخه قهرمانی کشور در روز 14 فروردین در محل گود زینل خان اسفراین و با حضور بیش از 70 هزار تماشاگر است.