جاده چالوس یک طرفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در بیشتر جادههای استان آذربایجان غربی، در استان لرستان جاده خرمآباد به بروجرد و خرمآباد به اندیمشک و در استان مرکزی جاده اراک به توره بارش باران و لغزندگی سطح جادهها وجود دارد و در سایر جادههای کشور وضعیت عادی است.
همچنین با توجه به حجم بالای تردد در جاده چالوس از ساعت 13 تا 24 روز شنبه 17 فروردین ماه تردد تمامی وسایل نقلیه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع می شود. همچنین از ساعت 16 تا 24 همین روز تردد تمامی وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه انجام خواهد شد.
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 88255555 به طور شبانهروزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.
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