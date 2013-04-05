به گزارش خبرگزاری مهر، بخش هایی از پیام دکتر مجید قاسمی رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بدین شرح است: فرارسيدن ايام نوروز و سال جديد كه همراه با دگرگوني طبيعت است مي تواند با نگاهي به گذشته گذرگاهي پر از تجربه باشد و چشم اندازي به آينده پر اميد.

خداي سبحان را شاكرم كه در سالي كه پشت سر گذاشتيم با وجود مشكلات و سختي هاي كم نظير، وحدت و همدلي عموم دانشگاهيان موجب شد كه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بتواند موفقيت هاي بزرگي را براي خود ثبت کند.

توسعه فضاي آموزشي دانشگاه، افزايش چشمگير قراردادهاي پژوهشي، حضور دانشگاه در طرح هاي كلان ملي در سالي كه به نام توليد ملي نام گرفته بود و تاسيس پنج دانشكده جديد تنها بخشي از توفيقات دانشگاه در طول سال گذشته بوده است.

در حال حاضر و با تجربه عميق گذشته، دانشگاه خود را براي ورود به سال جديد در حالي آماده مي کند كه علاوه بر موفقيت هاي گذشته، اهتمام مسئولين ارشد دانشگاه براي تحقق طرح توسعه منطقه اي دانشگاه و افزايش ۱۲۰۰۰متر مربع به فضاي آموزشي آن يكي از مهمترين برنامه ها در سال جاري خواهد بود كه به همت همه دانشگاهيان خانواده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به بهره برداري خواهد رسيد.