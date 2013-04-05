افزايش دو برابري پذیرش مسافران نوروزي در ستادهای اسکان فرهنگیان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علي اميري، آخرين آمار اسكان مسافران فرهنگي را در مراكز اقامتي استان تاكنون، 717 هزار و 70 نفر روز اعلام کرد و افزود: 239 هزار و 23 نفر مسافر از سراسر كشور تا پانزدهمين فروردين 92 در قالب 45 هزار و 868 خانواده فرهنگي و غيرفرهنگي، در پايگاههاي اسكان مورد پذيرش قرار گرفتند.

وي با بيان اينكه از اين تعداد مسافر 42 هزار و 744 خانواده فرهنگي با بيش از 222 هزار نفر بوده است، افزود: سه هزار و 122 خانواده غير فرهنگي با بيش از 17 هزار نفر در اين ايام پذيرش و اسكان داده شدند.

اميري افزود: جهت رفاه حال بيشتر مسافرين محترم فرهنگي، تمامي هزينه هاي اقامتي و رفاهي استان با تخفيف 50 درصدي ارائه مي شود.

برگزاري پيش آزمون پايه ششم ابتدايي در خرداد 92

پيش آزمون هماهنگ اين پايه، دو هفته قبل از امتحانات خرداد 92 از دروس تعليمات ديني و اخلاق، املا، انشا، مطالعات اجتماعي، رياضيات و علوم تجربي به صورت هماهنگ شهرستاني، منطقه اي برگزار می شود.

موحدي معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مازندران گفت: آموزش و يادگيري از مهم ترين و اساسي ترين امر در توسعه پايدار بوده و پيش آزمون ها يك راهكار اساسي و بنيادي براي محك زدن سطح پتانسيل علمي متعلم است.

وي افزود: با این ارزشيابي ها مي توان قدرت علمي و سطح دانش نظري دانش آموزان را سنجيد و مطالب بعدي را منطبق بر این معيارها و با در نظر داشتن توانايي علمي او و البته به فراخور داشته هاي قبلي دانش آموز ارائه کرد.

برگزاری نمايشگاه تخصصي فناوري هاي آموزشي مازندران در ساري

اولين نمايشگاه تخصصي فناوري هاي آموزشي مازندران در ساري برگزار مي شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران بيان داشت: اين اداره كل در نظر دارد با همكاري موسسه مطالعات راهبردي، علمي - كاربردي آماي و بر اساس سند تحول بنيادين، نمايشگاه تخصصي با موضوعات فناوري ارتباطات و اطلاعات ، كار گاه ، ابزار ها و مواد آزمايشگاهي ، هوشمند سازي و توليد محتوي بر گزار مي شود.

عابدی اظهار داشت: در اين نمايشگاه كارگاه هاي آموزشي با عناوين الگوها و مدل هاي هوشمند سازي و كتابخانه ديجيتال، آشنايي با نرم افزار هاي كاربردي توليد محتواي الكترونيكي و آشنايي با اينفوگرافي و فضاي مجازي و رسانه هاي ديجيتال تشكيل خواهد شد.