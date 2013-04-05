  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

خانواده‎های قربانیان کشتی مرمره عذرخواهی رژیم صهیونیستی را بی‎معنی خواندند

خانواده‎های قربانیان کشتی مرمره عذرخواهی رژیم صهیونیستی را بی‎معنی خواندند

خانواده‎های کشته های کشتی مرمره در جریان حمله کاماندوهای صهیونیستی عذرخواهی و پرداخت غرامت رژیم صهیونیستی از ترکیه را بی معنی خواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه، خانواده های قربانیان حمله کاماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی مرمره ترکیه در سال 2010 خواستار لغو محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی شدند.

این گروه از خانواده های ترک با اشاره به عذرخواهی رژیم صهیونیستی از ترکیه اعلام کردند، عذرخواهی رژیم صهیونیستی و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بدون لغو محاصره غزه توسط این رژیم اقدامی بی معنی است.

این خانواده ها این اظهارات را بعد از مراسم شامی که توسط احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه ترتیب داده شده بود اظهار داشتند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در این زمینه خبر داد که آنها اعلام کرده اند که مبلغ دریافتی را به حماس خواهند داد.

کد مطلب 2025904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها