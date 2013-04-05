به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه، خانواده های قربانیان حمله کاماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی مرمره ترکیه در سال 2010 خواستار لغو محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی شدند.

این گروه از خانواده های ترک با اشاره به عذرخواهی رژیم صهیونیستی از ترکیه اعلام کردند، عذرخواهی رژیم صهیونیستی و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بدون لغو محاصره غزه توسط این رژیم اقدامی بی معنی است.

این خانواده ها این اظهارات را بعد از مراسم شامی که توسط احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه ترتیب داده شده بود اظهار داشتند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در این زمینه خبر داد که آنها اعلام کرده اند که مبلغ دریافتی را به حماس خواهند داد.