به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اسفراین با حضور نظیف معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری و اعضای کارگروه با محوریت تأمین پایدار آرد و بهبود کیفیت نان برگزار شد.

در این نشست، برنامه پخت نانوایی‌های شهری و روستایی براساس جدول زمان‌بندی قطعی برق مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و تأمین سوخت دوم برای زمان قطعی گاز تأکید شد.

همچنین دستگاه‌های مسئول گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه پیشین ارائه کردند و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نانوایان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در ادامه با توجه به اعتراض نانوایان نسبت به کیفیت آرد، مقرر شد نانوایی‌ها بتوانند تا سقف ۵۰ درصد سهمیه آرد خود را از سایر کارخانه‌های تولید آرد استان تأمین کنند.

این تصمیمات با هدف ارتقای کیفیت نان، رفع مشکلات نانوایان و تأمین پایدار نیاز مردم شهرستان اسفراین اتخاذ شد.