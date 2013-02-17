محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت که احساس می شد کشاورزان دچار مشکلاتی برای تامین آب و عدم کشت پاییزه خود هستند جلسات متعددی در حضور کشاورزان برگزار شد که در این خصوص اقدامات قابل توجهی در دو سطح ملی و استانی محقق گردید.

تغییر کاربری کشاورزان شرق اصفهان را دنبال کردیم

وی ادامه داد: در سطح استانی تلاش بر این بود تا شرایط بهتری برای معیشت کشاورزان شرق اصفهان فراهم شود که تغییر کاربری زمین های کشاورزی به کاربری هایی چون دامپروری و احداث گلخانه نیز برای آنها امکان پذیر باشد و این موضوع به دستگاه های مربوطه نیز ابلاغ شد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان گفت: همچنین در سطح ملی نیز موضوعات متعددی را دنبال کردیم که استمهال وام کشاورزان از جمله این موضوعات است، که با پیگیری و موافقت دولت برای وام های زیر 10میلیون تومان تامین اعتبار شد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چندین جلسه دیگر نیز برگزار که در یکی از آنها قرار بر این شد که دیگر تخصیص جدیدی از آب زاینده رود داده نشود.

تکلیف حق آبه داران مشخص می‌شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه زاینده رود دارای یکسری حق آبه دار است گفت: در جلسات برگزار شده قرار بر این شد تا تکلیف حق آبه داران را نیز مشخص کنیم و این جلسه نیز تا کنون به جاهای خوبی رسیده است.

اسماعیلی تصریح کرد: دولت حق آبه داران زاینده رود را به رسمیت شناخته است و تا کنون نیز پانزده هزار و 500 نفر حق آبه دار ثبت نام کرده‌اند که قرار است برای آنها پروانه حق آبه داری صادر شود که قطعا صدور این پروانه نیز مزایای خاص خود را دارد.

255 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان پرداخت خواهیم کرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود افزود: در جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد نیز مبلغ 255 میلیارد ریال برای کمک به کشارزان در نظر گرفته شد تا این مبلغ بخشی از خسارات کشاورزان شرق اصفهان را تامین کند.

وی همچنین اظهار داشت: با همکاری بخش صنعت قرار است مبلغ 50 میلیارد ریال صندوق مهر امام رضا به کشاورزان تسهیلات ارائه دهد که این موضوع نیز اقدام موثری خواهد بود.

آبی مصرفی بخش صنعت 40 درصد کاهش یافت

اسماعیلی همچنین در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر بیان داشت: صرفه جویی آب در بخش های دیگر نیز دنبال شده است چنانچه ما شاهد نوعی صرفه جویی در این بخشها هستیم چنانچه نزدیک به 40 درصد آب مورد نیاز در بخش صنعت کاهش یافته است.

آب انتقالی از زاینده رود 20 درصد کاهش یافت

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در ادامه سخنان خود بیان داشت: آب انتقالی نیز 20 درصد کاهش یافته است و این روند را ادامه خواهیم داد و در واقع مجموع این اقدامات انجام شده مطالبات مردم بوده است.

استحصال آب از منابع جوی را دنبال می کنیم

اسماعیلی در ادامه همچنین به استحصال آب از منابع جوی نیز اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی را با یک گروه که مدعی است در این خصوص می تواند اقدامات موثری را انجام دهد داشته ایم و برای این امر مبلغ 100 میلیارد ریال بودجه اختصاص داده و در صورتی که حتی یک سوم الی یک چهارم حجمی که آنها پیشنهاد داده اند نیز محقق شود بخش عمده مشکلات کشاورزان مرتفع خواهد شد.