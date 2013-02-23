معیشت مردم اصفهان در گرو آب زاینده رود است/کشاورزان شرق اصفهان از وضعیت موجود ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر شنبه در همایش دستاورد بازسازی های گذشته و نقش ساخت و ساز مقاوم که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد افزود: مجموعه این مسائل باعث نارضایتی کشاورزان شرق اصفهان، برخوردهای فیزیکی و ایجاد اختلال در لوله انتقال آب به یزد شد.

وی اظهار داشت: حتی در صورت نادیده گرفتن بازخورد روانی ناشی از خشکی زاینده رود و افسردگی حاصل از آن نمی توان مشکلات کشاورزی، صنعتی و بیکاری های حاصله از این خشکسالی را نادیده گرفت.

مسکن مهر بدون آب، معنایی ندارد

به گزارش مهر استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به مسکن مهر نیز اشاره و بیان کرد: علاوه بر مشکلاتی چون نبود مسجد و مدرسه در کنار این واحدها مشکل آب و اشتغال در مجاورت مسکن های مهر بسیار جدی است و مسکن بودن آب، بدون معناست.