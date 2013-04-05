"رسوایی" در صدر جدول/ "حوض نقاشی" به مرز یک میلیارد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون نزدیک به 23 روز از آغاز اکران فیلم های نوروز 92 می گذرد و فروش فیلم ها تقریبا توانسته گیشه امیدوار کننده ای را به همراه داشته باشد. البته پیش بینی می شد که تازه ترین فیلم ده نمکی که فضایی متفاوت از سه گانه "اخراجی ها" دارد با فروش بالاتری روبرو شود. اما در هر صورت رقابت نزدیکی هم بین انیمیشن "تهران 1500" با این فیلم وجود دارد و این موضوع نیز می تواند شروع فصل تازه ای در اکران سینمای ایران باشد.

فیلم سینمایی "رسوایی" که از 23 اسفند ماه اکران شده است، تا کنون در تهران و شهرستانها توانسته دو میلیارد تومان فروش داشته باشد. یک میلیارد و 200 هزار تومان در تهران و 800 میلیون تومان در شهرستانها رقم فروش این فیلم است.

همچنین فیلم انیمیشن بلند سینمایی "تهران 1500" بهرام عظیمی نیز تا کنون توانسته به فروش یک میلیارد و 100 میلیون تومان دست یابد. این در حالی است که فروش این فیلم نیز در تهران 700 میلیون و در شهرستانها 400 میلیون تومان بوده است.

علی سرتیپی پخش کننده این دو فیلم در این باره توضیح داد: تعداد کپی های فیلم "رسوایی" 70 نسخه بوده و از روز یکشنبه 17 فرودین ماه تلاش می کنیم تعداد کپی ها را افزایش دهیم تا بتوانیم سینماهای بیشتری را در اختیار بگیریم. قطعا با این موضوع فروش فیلم نیز بالاتر خواهد رفت. از فیلم "تهران 1500" نیز استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است. تعداد کپی های این فیلم نیز از 17 فرودین ماه افزایش می یابد. البته استقبال بسیار خوبی از این فیلم در شهرستانها شده است.

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری که از محصولات حوزه هنری است هم توانسته 900 میلیون تومان در تهران و شهرستانها فروش کند.

فیلم سینمایی "رژیم طلایی" ساخته رضا سبحانی به تهیه کنندگی حسین فرحبخش نیز که فیلمی در ژانر کمدی است تا کنون 250 میلیون تومان فروش داشته است. فروش این فیلم در تهران 185 میلیون و در شهرستانها 66 میلیون تومان بوده است.

"قاعده تصادف" بهنام بهزادی که اکران آن با تاخیر به نسبت دیگر فیلم ها در نوروز روی پرده رفت، توانسته تاکنون با تعداد سینمایی کمتری، 150 میلیون تومان فروش کند. این در حالی است که مصطفی شایسته پخش کننده این فیلم نسبت به شرایط ناعادلانه ای اکران اعتراض کرده است.