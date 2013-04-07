بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم ملی ایران برای صعود احتمالی به رقابت‌های جام جهانی برزیل ضمن بیان مطلب فوق گفت: هرچند که من صعود مستقیم تیم ملی ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 را کار بسیار سخت و بعید می دانم اما همه چیز به نتیجه بازی تیم ملی با تیم ملی قطر در دوحه بستگی دارد.

وی در همین خصوص افزود: ما با بردن قطر در دوحه حضور خود را دربازی پلی آف تقریبا قطعی می کنیم هرچند که طی 4 یا 5 سال گذشته نتوانسته ایم تیم ملی قطر را در دوحه شکست دهیم و در این خصوص کار بسیار دشواری را پیش رو داریم. در حال حاضر ما افسوس امتیازاتی را که مقابل تیم ملی لبنان در بیروت و همچنین تیم ملی ازبکستان در تهران را از دست دادیم می‌خوریم. دو بازی که حداقل در آن باید 4 امتیاز بدست آورده و در بدبینانه ترین حالت دو امتیاز کسب می‌کردیم.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی تنها نقطه امیدواری ما انگیزه خاصی است که بازیکنان ایرانی در شرایط بحرانی دارند و دست به کارهای بزرگی می‌زنند.

ذوالفقارنسب همچنین گفت: البته نباید دل خود را به حضور در بازی پلی آف نیز خوش کنیم چون در این بازیها نماینده قاره آسیا کار بسیار سختی را مقابل تیم پنجم آمریکای جنوبی پیش رو خواهد داشت و شانس صعود آن بسیار کم است.

تیم ملی فوتبال ایران که یکی از شانس های صعود مستقیم به رقابت های جام جهانی 2014 برزیل بود، با شکست خانگی برابر ازبکستان تا حدود زیادی این شانس را از دست داد و باید به امید نتایج رقیبانش، سه دیدار حساس خردادماه برابر قطر، لبنان و کره جنوبی را با پیروزی پشت سربگذارد تا شانس صعود پیدا کند.