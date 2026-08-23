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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

تداوم گرما و خیزش گرد و خاک در آذربایجان‌شرقی

تداوم گرما و خیزش گرد و خاک در آذربایجان‌شرقی

تبریز- کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت:بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز تا چهارشنبه این هفته شاهد افزایش نسبی دمای هوا در استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه گفت: در ساعات بعد از ظهر به علت افزایش ابرهای همرفتی و وزش باد نسبتا شدید در برخی نواحی آذربایجان شرقی به ویژه مناطق کوهستانی احتمال رگبار باران و پدیده آذرخش وجود دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، احتمال پرتاب اجسام و خسارت به سازه‌های سبک وجود دارد، بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان کهنسال ضروری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز پنجشنبه هوای استان خنک‌ تر می‌شود و در برخی شهرها دمای هوا نسبت به امروز تا ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

کد مطلب 6924936

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