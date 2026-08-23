به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه گفت: در ساعات بعد از ظهر به علت افزایش ابرهای همرفتی و وزش باد نسبتا شدید در برخی نواحی آذربایجان شرقی به ویژه مناطق کوهستانی احتمال رگبار باران و پدیده آذرخش وجود دارد.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، احتمال پرتاب اجسام و خسارت به سازههای سبک وجود دارد، بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازههای سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان کهنسال ضروری است.
کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: از روز پنجشنبه هوای استان خنک تر میشود و در برخی شهرها دمای هوا نسبت به امروز تا ۸ تا ۱۲ درجه کاهش مییابد.
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