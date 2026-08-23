  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

آغاز پذیرش داوطلبان زن در دانشگاه علوم قضایی

آغاز پذیرش داوطلبان زن در دانشگاه علوم قضایی

بنابر اعلام دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ویژه داوطلبان زن از اول شهریور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ویژه داوطلبان زن است.

بر اساس این اعلام، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از اول تا پنجم شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

این پذیرش در چارچوب آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان انجام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط، پس از بررسی مدارک و طی مراحل مربوط، امکان ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری را خواهند داشت.

جزئیات مربوط به شرایط اختصاصی، رشته‌های مورد پذیرش، مدارک لازم و نحوه ثبت‌نام از سوی دانشگاه اعلام شده است و داوطلبان متقاضی باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کد مطلب 6924974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها