آغاز پذیرش داوطلبان زن در دانشگاه علوم قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ویژه داوطلبان زن است.

بر اساس این اعلام، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از اول تا پنجم شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

این پذیرش در چارچوب آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان انجام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط، پس از بررسی مدارک و طی مراحل مربوط، امکان ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری را خواهند داشت.

جزئیات مربوط به شرایط اختصاصی، رشته‌های مورد پذیرش، مدارک لازم و نحوه ثبت‌نام از سوی دانشگاه اعلام شده است و داوطلبان متقاضی باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.