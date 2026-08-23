پزشکان برای سلامت و آرامش مردم سوگند خورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله سهرابی، رئیس نظام پزشکی نوشهر، عنوان داشت: فرا رسیدن اول شهریور، زادروز ستاره نامدار گیتی، خداوند دانش پزشکی، مایه سرافرازی ایران و جهان، حکیم فرزانه و دانشمند نام‌آور ایرانی، ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی پزشکان فرهیخته،نیک اندیش ، متعهد و فداکار کشور، به‌ ویژه همکاران گرانقدر جامعه پزشکی شهرستان نوشهر، صمیمانه تبریک و شادباش عرض می نمایم.

این روز فرخنده تجلیل از حکیمانی است که در چشمان بیمار انعکاس حقیقت ازلی آدمی را می خوانند و در نبض نا آرام او زمزمه تدبیر پروردگار را می شنوند.

برای پاسداشت شما خوبان که دانش را با مهر درآمیخته اید و در سخت ترین لحظات زندگی پناه و امید انسان ها بوده اید به حد اعلی درجه و طبیب حقیقی نگهبان امانت حیات و ترجمان زبان خاموش تن بوده اید و در یک کلام این روز، روز دیدار دوباره با خویشتن جامعه سرافراز پزشکی است. آنجایی که دانش و خرد با اخلاق با هم می آمیزد و تجربه و تواضع به هم گره می خورد.

نام و یاد بوعلی سینا یادآور این حقیقت ناب تاریخی است که طبیب فرزانه هر گز درمانگر صرف ساده نیست بلکه پزشک احیا گر معنا و التیام بخش روح دردمند زمانه نیز هست.

همکاران صبور و پر تلاشم، روزتان قشنگ و مبارک. بهشت مکان نیست ، زمان است! زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجود شما فرهیخته گرامی با دستان شفا بخش باعث کاهش آلام دردمندان و فرو نشستن تب و...، می گردد. یعنی اینکه یک انسان تمام امیدش را به تو سپرده است.

پزشک کسی است که می تواند کاری نماید که انسان در سخت ترین روز زندگی احساس نکند تنها است. و این بخشی از معنای واقعی پزشکی است.

نام هر پزشک تاریخی است پر از سختی، درد و رنج در کنار مردمان کم برخوردار جامعه.پزشکان در خط مقدم جان فشانی و از خود گذشتگی می نمایند پزشکی در عالی ترین معنا خود پیوند دانش و تعهد با کرامت انسانی است. حرفه ای که در آن تصمیم های علمی دقیق ، حرفه ای و التزام اخلاقی، مستقیما با کیفیت و گاه سرنوشت زندگی انسان ها پیوند می خورد.

امسال در حالی به استقبال روز پزشک می‌رویم که جامعه پزشکی کشور، همگام با مردم شریف ایران، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد. در شرایط جنگی و بحرانی کشور، پزشکان و کادر درمان، همچون همیشه، سنگر خدمت را پاسداشته و بی‌وقفه و مسئولانه با این شعار چو ایران نباشد تن من مباد به ارائه خدمات درمانی و حفظ سلامت مردم ادامه می‌دهند.

این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که جامعه پزشکی با چالش‌های متعدد، از جمله مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ارائه خدمات، تأخیر و بدعهدی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و فشارهای روزافزون ناشی از شرایط دشوار اقتصادی مواجه است.

با این وجود، پزشکان با تکیه بر سوگند حرفه‌ای، اخلاق پزشکی و احساس مسئولیت اجتماعی، همچنان سلامت و آرامش مردم را در اولویت قرار داده‌اند. و با دانش و مهر در سخت ترین لحظات زندگی پناه و امید انسان های بوده اند.

بی‌تردید این صبوری، فداکاری و خدمت بی‌منت، شایسته قدردانی و حمایت جدی مسئولان است. انتظار می‌رود در کنار تقدیر از جامعه پزشکی، برای رفع مشکلات و دغدغه‌های این قشر خدوم و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی آنان، اقدامات مؤثر و عملی صورت گیرد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پزشکان فقید و شهدای عرصه سلامت، از درگاه خداوند متعال برای تمامی پزشکان عزیز، سلامتی، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران مسئلت دارم.

اول شهریور، روز پزشک، بر تمامی پزشکان فداکار و شریف ایران اسلامی مبارک باد.