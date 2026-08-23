رویکرد اتاق بازرگانی بر حرکت جمعی و مشارکت فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد یوسفیاصل قبل از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، گفت: تلاش کردهایم موضوعات و مسائل مختلف اقتصادی به صورت مشترک بررسی شود و اعضای اتاق و فعالان اقتصادی در جریان امور و تصمیمات قرار داشته باشند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید محل حضور و تعامل اقشار و گروههای مختلف باشد، افزود: تلاش کردهایم این مجموعه علاوه بر فعالان اقتصادی، پذیرای خبرنگاران، دانشگاهیان، دانشآموزان و شرکتهای دانشبنیان باشد و نگاه به اتاق صرفاً به عنوان نماینده بخش صنعت محدود نشود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به ضرورت توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف، گفت: اتاق تلاش کرده ارتباط خود را با جریانها و بخشهای مختلف حفظ کند و بتواند با همه گروهها و ظرفیتهای موجود تعامل داشته باشد.
یوسفیاصل بر ضرورت حفظ جایگاه اقتصادی و مستقل اتاق بازرگانی تأکید کرد و ادامه داد: با تغییر دولتها، سیاستها، گروهها و مسئولان، تلاش کردهایم اتاق از تغییرات مدیریتی و سیاسی مصون بماند و جایگاه آن به عنوان یک نهاد اقتصادی حفظ شود.
وی افزود: تلاش کردهایم ظرفیتهای همه بخشها و شهرستانهای استان در اتاق نمایندگی، شناسایی و معرفی شود و مسائل و مطالبات حوزههای مختلف اقتصادی نیز در این مجموعه مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به حضور فعالان بخشهای معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایعدستی در فعالیتهای اتاق، گفت: در حوزه گردشگری انجمنهایی شکل گرفته و در بخش صنایعدستی نیز ظرفیتهای موجود شناسایی و معرفی شده است. همچنین تلاش کردهایم ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بیشتر دیده شود و زمینه تعامل این شرکتها با بخش اقتصادی فراهم شود.
وی تشکلگرایی و شناسایی توانمندیهای شهرستانهای استان را از اولویتهای اتاق بازرگانی دانست و اظهار کرد: ظرفیتهایی مانند زیتون، کفش، ماهی، کشمش، پوشاک و دیگر محصولات و توانمندیهای بومی در شهرستانهای مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است.
یوسفیاصل همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط اتاق با رسانهها تأکید کرد و گفت: طی پنج سال گذشته تلاش کردهایم فعالیتها را به صورت مستمر و گامبهگام پیش ببریم و ارتباط با خبرنگاران را تنها به برگزاری یک یا دو نشست خبری در سال و ارائه گزارش عملکرد محدود نکنیم.
وی افزود: نشست با اصحاب رسانه باید فرصتی برای گفتوگو، دریافت دیدگاهها، نقدها و پیشنهادهای خبرنگاران باشد؛ بر همین اساس تلاش کردهایم ارتباط مستمر و ماهانهای با اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و رسانهها داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، تقویت مشارکت، استفاده از ظرفیتهای مختلف استان و ایجاد بستری برای همافزایی میان فعالان اقتصادی، رسانهها، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و سایر بخشهای اثرگذار در توسعه استان است.
نظر شما