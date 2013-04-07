به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پیروزی 2 بر یک استقلال در زمین الهلال عربستان علی فتح الله‌زاده مدیرعامل این باشگاه در رختکن آبی‌ها حضور یافت و اعلام کرد به هر یک از بازیکنان تیم مبلغ 2 هزار دلار به عنوان پاداش این برد شیرین پرداخت خواهد شد. با این حال وی در رختکن تیم یک سوم این مبلغ را در اختیار بازیکنان قرار داد و قول داد در بازگشت به تهران مابقی این پاداش را پرداخت کند.

امیری معاون اجرایی باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد مابقی این پاداش تا پایان هفته جاری به بازیکنان تیم پرداخت خواهد شد. تلاش مسئولان باشگاه استقلال بر این است تا پیش از دیدار برگشت دو تیم مابقی این پاداش پرداخت شود.

دیدار برگشت تیم‌های استقلال و الهلال عربستان در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعت 21 روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.