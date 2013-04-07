مقاومت اسلامي در لبنان از تأثيرات مستقيم نهضت امام خميني (ره) و تأسيس جمهوري اسلامي در ايران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست سفير كشورمان با اشاره به اينكه رأي 98.2 درصدي مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي، برگرفته از ايمان قلبي مردم به حكومت عدالت‌ محور قرآني تحت رهبري امام خميني (ره) بود، افزود: اين نظام بر شش پايه استوار گرديد كه عبارتند از: ايمان به خداي واحد و التزام به شريعت اسلامي و اوامر ‌الهي، ايمان به نقش اساسي وحي الهي در تبيين قوانين، ايمان به معاد و نقش سازنده آن در تكامل انسان به سوي خدا، ايمان به عدالت خداوند و اهميت اجراي عدالت در جوامع بشري، ايمان به امامت و نقش اساسي رهبري در استمرار آن و بالاخره ايمان به كرامت و ارزش‌هاي والاي انساني و آزادي همراه با مسئوليت در برابر خداوند.

وي ضمن تشريح اصول فكري و اهداف تأسيس جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعاليم قرآني و آموزه‌هاي اسلامي، استقلال نظام فكري و فرهنگي جامعه ايران از نفوذ فرهنگ غرب را از بركات و نتايج انقلاب اسلامي برشمرد كه توانايي كسب موفقيت‌ها و پيروزي‌هاي بزرگ در همه زمينه‌‌ها را عليرغم دشمني‌ها و فشارهاي دشمنان، براي مردم ايران به ارمغان آورده است.

ركن‌آبادي با اشاره به برخي از تأثيرات اين تحول بزرگ فرهنگي در بيداري فكري و شناختي مردم ديگر كشورهاي جهان، شكل‌‌گيري مقاومت اسلامي در لبنان و پيروز‌ي‌هاي حاصله از آن را از تأثيرات مستقيم نهضت امام خميني (ره) و تأسيس جمهوري اسلامي در ايران برشمرد.



سفير جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اهميت آرمان فلسطين در انديشه امام خميني و انقلاب اسلامي، تأسيس جمهوري اسلامي را نقطه عطفي در مسير دفاع از آزادي قدس شريف از چنگال اشغالگران صهيونيست توصيف و بر استواري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت رهبري داهيانه حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي در حمايت از همه مستضغفان جهان بويژه ملت مظلوم فلسطين تأكيد كرد.

دكتر بلال نعيم نيز طي سخنراني خود، به تشريح عوامل پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف علمي و فرهنگي به عنوان الگويي موفق براي ديگر جوامع پرداخت.

خاطرنشان مي‌سازد در پايان اين نشست، به سؤالات حاضرين نيز درباره ابعاد جهاني انقلاب اسلامي ايران پاسخ داده شد.