افزایش 5 سانتیمتری ارتفاع آب دریاچه ارومیه/ بهبود وضعیت بارندگی

نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارشهای فصلی مناسب طی سال گذشته، افزود: ارتفاع آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل 5 سانتیمتر افزایش یافته و 150 تا 200 میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته آب بیشتر به دریاچه وارد شده که با توجه به وسعت دریاچه ارومیه هر سانتیمتر آب 50 میلیون متر مکعب را در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سالانه 20 تا 25 سانتیمتر ارتفاع آب دریاچه ارومیه کاهش می یافت، اظهار داشت: این در حالی است که امسال با توجه به مناسب بودن بارشهای فصلی ارتفاع آب افزایش یافته و با آزاد سازی آب دریاچه سد حسنلو به میزان 40 میلیون متر مکعب بخش خیلی کوچک از نیاز آبی دریاچه تامین شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان 3 حوزه آبریز شامل دریاچه ارومیه، ارس و زاب وجود دارد، اعلام کرد: در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با محدودیت منابع آب مواجه بوده ولی در حوزه زاب و ارس پتانسیل توسعه وجود دارد که با افزایش بارندگی ها نسبت به متوسط 34 گذشته امیدواریم نیاز آبی دریاچه ارومیه نیز تامین شود.

بارندگی های موجود جوابگوی نیاز آبی دریاچه ارومیه نیست

کریمی با بیان اینکه دریاچه ارومیه 25 میلیارد متر مکعب آب برای بازگشت به وضعیت قبلی خود نیاز دارد، ادامه داد: کل ذخایر سدهای استان هم اکنون 450 میلیون متر مکعب بوده که با آزادسازی همه آنها هم نمی توان مشکل خشکسالی دریاچه ارومیه را رفع کرد.

وی با بیان اینکه متوسط بارندگی های آذربایجان غربی طی سال 91 نسبت به سال 90 حدود 35 درصد افزایش یافته و این آمار نسبت به 34 سال گذشته با افزایش حدود 45 درصدی همراه بود، یادآور شد: باید از ظرفیت دو منبع آبی ارس و زاب برای توسعه استان بهره مند شویم.