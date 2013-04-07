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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

تحولات امنیتی سوریه/

ادامه عملیات ارتش در حومه حمص و لاذقیه/ کشته شدن سرکرده‎های سعودی ولیبیایی

ادامه عملیات ارتش در حومه حمص و لاذقیه/ کشته شدن سرکرده‎های سعودی ولیبیایی

در حالی که یک رسانه روسی از ارسال پیامک‎های ارتش سوریه به گروههای مسلح و درخواست از آنها برای تسلیم شدن خبر داده است، عملیات نیروهای مسلح سوریه علیه گروههای تروریستی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: ارتش سوریه با ارسال پیامکهایی از گروههای مسلح در حومه دمشق خواسته است که خود را تسلیم کنند.

این در حالی است که شبکه العربیه به نقل از آنچه هیئت انقلابیون نامیده می شود از قطع جاده مواصلاتی درعا-دمشق خبر داد.

از سوی دیگر خبرگزاری سوریه(سانا) اعلام کرد: ارتش سوریه طی عملیاتی در مزارع القصیر در حومه حمص تعدادی از تروریستها را کشته و برخی دیگر را زخمی کردند.

سانا همچنین از عملیات ارتش سوریه در حومه لاذقیه و و هلاکت برخی از تروریستها از جمله عطوان العسری، محمد القیم سودانی الاصل، بلال سیف الحق و عمار المرزوقی از لیبی، احمد الغامدی از سعودی، احمد کاستیلو، عمار ساندو و احمد حجیکو خبر داد.

کد مطلب 2027448

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