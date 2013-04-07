به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان ظهر امروز اصفهان را به مقصد تهران ترک کردند و قرار است در هتل المپیک تهران مستقر شوند.

سپاهانی‌ها عصر امروز در یکی از زمین‌های تمرینی هتل المپیک به تمرین سبک می‌پردازند و صبح فردا ایران را به مقصد عربستان ترک خواهند کرد.

قرار است بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان در مکه اقامت کنند و شب بازی فاصله 25 کیلومتری مکه تا ورزشگاه برگزاری مسابقه را با اتوبوس طی کنند.

سپاهانی‌ها صبح فردا با پرواز ساعت 7:30 تهران را به مقصد عربستان ترک خواهند کرد. قرار است تیم اصفهانی در عربستان دو جلسه تمرینی برای افزایش آمادگی خود پیش از دیدار با الاهلی عربستان برگزار کنند.

طلایی‌پوشان تنها با 3 روز استراحت به مصاف تیم الاهلی عربستان خواهند رفت. البته تیم اصفهانی بازیکن مصدومی برای دیدار با الاهلی نخواهد داشت و کادر فنی می‌تواند از همه بازیکنان سپاهان در بازی با الاهلی استفاده کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاهلی عربستان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه در عربستان برگزار می‌شود.