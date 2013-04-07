کندی به جمع منافقین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، روز گذشته تعداد اندکی از اعضای گروهک منافقین در شهر استکهلم اقدام به تجمع کرده بودند که در میان آنها یکی از مقامات سابق آمریکایی نیز دیده می شد.

این فرد آمریکایی "پاتریک کندی" از اعضای سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده بود.

شرکت کنندگان در این تجمع از سازمان ملل خواستند تا حمایت بیشتری از منافقین حاضر در عراق به عمل بیاورد.

اعضای گروهک منافقین در تجمعات خود برای آنکه وجهه بین المللی به خود ببخشند با پرداخت پول به مقامات غربی و بویژه آمریکایی آنها را متقاعد به حضور در جمع خود می کنند.