176 میلیون برگه سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران نزدیک به نیمی از حجم معاملات امروز بورس تهران به 10 نماد اختصاص داشت. در معاملات روز یکشنبه 176 میلیون برگه سهم معامله شد که نزدیک به 73 میلیون از این سهام متعلق به نمادهای بانک پاسارگاد، پالایش نفت بندرعباس، مپنا، بانک انصار، بانک ملت، سایپا و حفاری شمال بود.

همچنین از 679 میلیارد ریال ارزش معاملات امروز ،حدود 340 میلیارد ریال متعلق به نمادهای پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی فناوران، مپنا، سرمایه گذاری امید، حق تقدم نفت و گاز پارسیان و نفت و گاز پارسیان بود.

در این روز افت قیمت در نمادهای پالایش نفت اصفهان، ملی مس، مپنا، گل گهر، فولاد مبارکه، هلدینگ پارسیان و بانک ملت باعث شد تا این نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت کنند و باعث شدند این متغیر 218 واحد منفی شود، در نتیجه شاخص کل امروز در رقم 39 هزار و 915 به کار خود پایان داد.

همچنین شاخص صنعت نیز 203 واحد پایین آمد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 196 و 185 واحد افت کردند. در پایان معاملات امروز ارزش بازار نیز در رقم 179 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.