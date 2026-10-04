  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

تاجرنیا: استقلال متعلق به مردم است؛ آبی، رنگ امید به زندگی

تاجرنیا: استقلال متعلق به مردم است؛ آبی، رنگ امید به زندگی

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: استقلال فقط متعلق به بازیکنان نیست بلکه متعلق به همه مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در مراسم جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال با اشاره به جایگاه این باشگاه در جامعه اظهار داشت: ارزش یک باشگاه فقط به تعداد جام‌ها و افتخاراتی که به دست آورده نیست، بلکه مسئولیتی که در قبال جامعه بر عهده دارد نیز اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم خانواده استقلال فقط هواداران، پیشکسوتان و اعضای باشگاه نیستند، بلکه هر کودک بیماری و هر فردی که با بیماری یا معلولیت دست و پنجه نرم می‌کند نیز شایسته احترام است.

تاجرنیا ادامه داد: نباید به کودکی که با سرطان مبارزه می‌کند یا فردی که با معلولیت زندگی می‌کند، ترحم کنیم. آنها قهرمان هستند و قهرمان واقعی، آن کودک بیمار و خانواده‌ای است که در کنار او برای زندگی بهتر تلاش می‌کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به قدرت فوتبال در جامعه گفت: فوتبال قدرت بزرگی دارد و می‌تواند میلیون‌ها انسان را در کنار یکدیگر جمع کند. یک باشگاه فرهنگی و ورزشی نیز باید در کنار مردم و جامعه باشد و مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: استقلال متعلق به مردم است و چه زیباست که در جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس این باشگاه، به جای اینکه فقط از گذشته و افتخارات صحبت کنیم، درباره مسئولیت‌ها و آینده خودمان نیز حرف بزنیم.

تاجرنیا در پایان گفت: آبی، رنگ امید به زندگی است. فرا رسیدن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال را به همه هواداران و خانواده بزرگ این باشگاه تبریک می‌گویم و امیدوارم روزی بتوانیم جشن سلامتی همه بیماران را برگزار کنیم.

کد مطلب 6967729
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آبی دلان IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اصلا برا خودتون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها