محمدمهدی مومنی سرپرست حوزه استاندار تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با صدور حکمی و با توجه به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات محمدمهدی مومنی، وی را به‌عنوان سرپرست حوزه استاندار تهران منصوب کرد.

براساس این حکم، راهبری امور دفتر استاندار، برنامه‌ریزی و هماهنگی جلسات و برنامه‌ها، پیگیری مؤثر دستورات و مصوبات و ایجاد هماهنگی میان معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، در شمار مأموریت‌های سرپرست حوزه استاندار تهران قرار دارد.

ارائه گزارش‌های دقیق و بهنگام از روند اجرای دستورات صادرشده نیز از دیگر انتظارات مطرح‌شده در حکم استاندار تهران است.

مومنی پیش از این، به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران فعالیت داشت، که پس از انتصاب علی رزازی، مدیرکل سابق حوزه استاندار تهران به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، جایگزین وی شد.