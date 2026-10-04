روح‌الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصمیم‌های راهبردی درباره اولویت‌بندی، چگونگی تأمین اعتبار، شتاب در کار اجرایی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از طرح‌های منتخب، با هدف تسریع در روند اجرای پروژه‌ها اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز منابع بر رفع موانع اجرایی، بخش بزرگی از طرح‌های زیرساختی و اشتغال‌زایی استان را به سرانجام می‌رساند، تصریح کرد: ارزیابی این طرح‌ها تنها بر پایه میزان اعتبار هزینه‌شده یا پیشرفت فیزیکی انجام نمی‌شود، بلکه نتیجه نهایی باید در افزایش تولید، بهبود درآمد خانوار، کاهش تنگناهای معیشتی، تقویت نرخ مشارکت اقتصادی و ماندگاری جمعیت در روستاها و مناطق کم‌برخوردار نمود پیدا کند.

نورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ آب و پروژه‌های تأمین آب، در کنار طرح‌های بزرگی مانند سامانه گرمسیری، زنجیره مکمل توسعه کشاورزی استان محسوب می‌شود که در اولویت برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: هدف‌گذاری یک تا دو ساله برای بهره‌برداری از طرح‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی برای تسریع در روند توسعه استان است؛ بدون شک در این مسیر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به موقع اعتبار نقشی کلیدی در تسریع روند اجرایی پروژه‌ها ایفا می‌کند.

وی گفت: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر، شاهد بهره‌برداری از طرح‌های منتخب در زمان تعیین‌شده خواهیم بود و امیدواریم این طرح‌ها به بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی استان منجر شود.