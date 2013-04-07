دیدار محرمانه ابومازن با یک مقام رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ابومازن روز گذشته با یک مقام رژیم صهیونیستی دیدار و در مورد از سرگیری مذاکرات متوقف شده سازش خاورمیانه گفتگو کرده است. یک منبع که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفت این دیدار محرمانه در آستانه سفر "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی در روز یکشنبه انجام شده است.

بر این اساس، سفر کری به منطقه در راستای تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه که از اکتبر 2010 و به دلیل پافشاری صهیونیستها بر شهرک سازی در مناطق فلسطینی به حالت تعلیق درآمده، ارزیابی می شود.

این مقام آگاه ضمن خودداری از اعلام هویت مقام صهیونیست که در رام الله با ابومازن دیدار کرده محور اصلی این گفتگوی دو جانبه را یافتن راهی برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش و نیز موضوع رسیدگی به وضع اسرای فلسطینی عنوان کرد.