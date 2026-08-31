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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۰

بهسازی پارک مردم همدان در صورت تخصیص اعتبار انجام می‌شود

بهسازی پارک مردم همدان در صورت تخصیص اعتبار انجام می‌شود

همدان- رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان گفت: با تخصیص اعتبارات لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فاز نخست طرح بهسازی پارک مردم تا پایان سال جاری اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح دوشنبه در جلسه مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی و معماری که با محوریت بازنگری و سامان‌دهی محوطه یادمان شهدای گمنام پارک مردم برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه اقدام عمرانی در پارک مردم باید در قالب طرح جامع و با نگاهی راهبردی به نیازهای متنوع شهروندان تعریف و عملیاتی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی پارک مردم، افزود: طراحی فضای پیرامون مزار شهدا باید با بهره‌گیری از المان‌های نمادین و هویت‌بخش فضایی جذاب و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی ایجاد کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان بر اهمیت بازآفرینی اساسی در پارک مردم تصریح کرد و گفت: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله روایت‌گری دفاع مقدس، حافظ‌خوانی و شاهنامه‌خوانی و همچنین تدوین تقویم منسجم رویدادها براساس مناسبت‌های ملی و مذهبی از ضرورت‌های پیش رو است.

وی نورپردازی شبانه را از مولفه‌های موثر در ارتقای کیفیت فضایی یادمان شهدا برشمرد و از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خواست با طراحی برنامه‌های مبتنی بر پتانسیل‌های موجود زمینه برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را در این مجموعه فراهم کند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود مشارکت‌پذیری شهروندان را از الزامات موفقیت طرح‌های شهری دانست و خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با گروه‌های مردمی و تشکل‌های فرهنگی ضامن کارآمدی طرح‌های بهسازی است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به رویکردهای فرهنگی و نیازهای زیرساختی و رفاهی شهروندان بیان کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فاز نخست طرح بهسازی پارک مردم تا پایان سال جاری وارد مرحله اجرا شود.

کد مطلب 6932710

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