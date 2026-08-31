به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح دوشنبه در جلسه مشترک کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی و معماری که با محوریت بازنگری و ساماندهی محوطه یادمان شهدای گمنام پارک مردم برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه اقدام عمرانی در پارک مردم باید در قالب طرح جامع و با نگاهی راهبردی به نیازهای متنوع شهروندان تعریف و عملیاتی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی پارک مردم، افزود: طراحی فضای پیرامون مزار شهدا باید با بهرهگیری از المانهای نمادین و هویتبخش فضایی جذاب و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی ایجاد کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان بر اهمیت بازآفرینی اساسی در پارک مردم تصریح کرد و گفت: اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری از جمله روایتگری دفاع مقدس، حافظخوانی و شاهنامهخوانی و همچنین تدوین تقویم منسجم رویدادها براساس مناسبتهای ملی و مذهبی از ضرورتهای پیش رو است.
وی نورپردازی شبانه را از مولفههای موثر در ارتقای کیفیت فضایی یادمان شهدا برشمرد و از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خواست با طراحی برنامههای مبتنی بر پتانسیلهای موجود زمینه برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را در این مجموعه فراهم کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود مشارکتپذیری شهروندان را از الزامات موفقیت طرحهای شهری دانست و خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با گروههای مردمی و تشکلهای فرهنگی ضامن کارآمدی طرحهای بهسازی است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به رویکردهای فرهنگی و نیازهای زیرساختی و رفاهی شهروندان بیان کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی فاز نخست طرح بهسازی پارک مردم تا پایان سال جاری وارد مرحله اجرا شود.
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