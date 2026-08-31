گردوی بافت محور توسعه گردشگری؛ هفتمین جشنواره ملی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی‌نژاد، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هفتمین جشنواره ملی گردوی شهرستان بافت روز جمعه ۱۳ شهریورماه سال جاری با همت فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی در پارک ساحلی بافت برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی است و می‌تواند در معرفی بافت به‌عنوان یکی از مقصدهای گردشگری استان کرمان نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و روستایی شهرستان بافت تصریح کرد: جشنواره‌های بومی و محلی زمانی می‌توانند به یک رویداد اثرگذار گردشگری تبدیل شوند که علاوه بر معرفی محصول یا ظرفیت محوری، سایر داشته‌های مقصد را نیز به گردشگران معرفی کنند و جشنواره گردو نیز با همین رویکرد می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مسافران با جاذبه‌های طبیعی، روستاها، تولیدات بومی و صنایع‌دستی شهرستان را فراهم کند.

نجفی‌نژاد، در تدامه بیان کرد: گردو به‌عنوان یکی از محصولات شاخص کشاورزی بافت، علاوه بر جایگاه اقتصادی و تولیدی، بخشی از هویت و فرهنگ بومی این شهرستان را شکل داده و برگزاری جشنواره‌ای با این محوریت می‌تواند به ایجاد پیوند میان گردشگری کشاورزی، گردشگری روستایی و اقتصاد محلی کمک کند.

رئیس میراث‌فرهنگی بافت گفت: یکی از رویکردهای اداره میراث‌فرهنگی شهرستان در این جشنواره، فراهم کردن زمینه حضور و عرضه توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محصولات بومی و محلی است تا گردشگران و شرکت‌کنندگان ضمن حضور در جشنواره، با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان نیز آشنا شوند.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای گردشگری بیان کرد: تداوم و تقویت چنین جشنواره‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری رویدادهای گردشگری پایدار در شهرستان کمک کند و زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری و گردشگران را فراهم آورد.

نجفی‌نژاد، همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت جشنواره برای معرفی جاذبه‌های گردشگری بافت تاکید کرد و افزود: رویدادهای محلی می‌توانند به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای برای معرفی مقصد عمل کنند و با برنامه‌ریزی مناسب، حضور گردشگران در جشنواره را به بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و روستایی شهرستان پیوند دهند.

رئیس میراث‌فرهنگی بافت اظهار کرد: در هفتمین جشنواره ملی گردو، نمایشگاه صنایع‌دستی، عرضه محصولات بومی و محلی، ارائه غذاهای سنتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و بازی‌های بومی و محلی پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود فضای جشنواره برای خانواده‌ها و گردشگران جذاب و متنوع باشد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و هنرمندان محلی، حمایت از اقتصاد جوامع محلی و ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم محصولات از دیگر ظرفیت‌های این رویداد است و امیدواریم برگزاری جشنواره بتواند به معرفی هرچه بیشتر شهرستان بافت و ظرفیت‌های آن در سطح استان و کشور کمک کند.



نجفی‌نژاد، در پایان گفت: رویدادهای محصول‌محور از جمله جشنواره گردو، در صورت استمرار و برخورداری از پیوست گردشگری می‌توانند از یک برنامه مناسبتی فراتر رفته و به بخشی از تقویم گردشگری مقصد تبدیل شوند، از این رو تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی، زمینه معرفی بافت به‌عنوان مقصدی جذاب برای گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و تجربه زندگی و تولید بومی را بیش از پیش فراهم کنیم.