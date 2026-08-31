به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت، از تلاشهای مجموعه منابع طبیعی استان در مرکز و غرب مازندران قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی بهعنوان یک ودیعه الهی و سرمایه ملی افزود: همه دستگاههای مسئول باید با همافزایی و جدیت، برای حفاظت از این سرمایه عظیم و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی گامهای مؤثری بردارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به وسعت اراضی ملی استان، خاطرنشان کرد: همین موضوع اهمیت و حساسیت صیانت از اراضی ملی استان را دوچندان میکند؛ بهویژه آنکه جنگلهای هیرکانی دارای سابقه چندین میلیون ساله هستند و حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات مستمر و جدی است. دستگاه قضایی نیز در چارچوب منویات مجموعه قوه قضاییه و در راستای اجرای سند تحول و تعالی، اقدامات مؤثری را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
دادستان مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای مربوط به اراضی ملی خبر داد و گفت: شعب ویژهای در مجموعه دادستانی برای رسیدگی به این پروندهها تشکیل شده و پروندههای حوزه اراضی ملی بهصورت ویژه و با جدیت در حال رسیدگی است. در مجموعه دادستانی مرکز استان و همچنین در سطح شهرستانها، دستورات قاطع و قانونی، مبتنی بر مطالبات و گزارشهای مجموعه منابع طبیعی، صادر و اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان انجام میشود.
عالیشاه همچنین در ادامه به موضوع اراضی ایجادشده در پی پسروی آب در برخی مناطق استان اشاره کرد و گفت: در بخشهایی از غرب استان، شناسایی این اراضی انجام شده و لازم است این موضوع در سایر مناطق نیز با جدیت دنبال شود. این اراضی باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شده و در صورت احراز شرایط، بهعنوان اراضی دولتی برای آنها اقدامات ثبتی لازم انجام شود تا از ایجاد زمینه برای تصرف و سوءاستفاده جلوگیری گردد.
دادستان مرکز مازندران اجرای قانون مربوط به رفع تداخلات اراضی را فرصتی مناسب برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و حدود اراضی دانست و گفت: با اجرای قانون رفع تداخلات و تعیین دقیق حدود اراضی، بسیاری از مواردی که امروز محل اختلاف هستند، تعیین تکلیف خواهند شد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران و مسئولان منابع طبیعی در شهرستانها تأکید کرد و با اشاره به سیره و حساسیت امیرالمؤمنین(ع) نسبت به صیانت از بیتالمال اظهار کرد: در نگاه دینی و حکومتی، مسئولیت در قبال بیتالمال موضوعی بسیار مهم است و مدیرانی که برای حفاظت از این سرمایه منصوب میشوند، باید از سلامت و پاکدستی لازم برخوردار باشند.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: آنچه در برداشت یا قاچاق چند اصله درخت و چوب، از بین میرود، بخشی از سرمایه عمومی و بیتالمال است که این موضوع مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: خسارت به منابع طبیعی در نهایت متوجه همه مردم و نسلهای آینده خواهد بود و از همین رو باید با هرگونه تعرض به اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام آمادگی مجموعه دادسرای مرکز استان برای همکاری با منابع طبیعی گفت: مجموعه دادستانی خود را سرباز نظام و خدمتگزار مردم میداند و در مسیر صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی، در چارچوب قانون در کنار مجموعه منابع طبیعی استان خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول، اقدامات مؤثری برای حفاظت از اراضی ملی، جنگلهای هیرکانی و سایر منابع طبیعی استان مازندران انجام شود.
باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری نیز در این دیدار از حمایت دستگاه قضایی مازندران در راستای حفاظت از منایع طبیعی استان تقدیر کرد و گفت: در مسیر حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی به پشتوانه حمایت های قانونی دادگستری و خدمات صادقانه و جهادی همکاران منابع طبیعی استان، اقدامات بسیار خوبی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و صیانت از جنگل ها در مازندران صورت گرفته است.
نظر شما