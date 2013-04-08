10 اماکن اقامتی غیر مجاز در قم پلمپ شد

روح الله خاوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، طی گزارشی از عملکرد کمیته نظارت و بازرسی اداره كل ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری قم گفت: نظارت و بازرسی ویژه ایام نوروز از سوی این کمیته انجام شد که 1202 مورد از اماکن اقامتی مورد بازدید قرار گرفت.

وی با اشاره به اماکنی که مورد بازدید قرار گرفته تصریح کرد: از 1202 مرکزی که مورد بازدید قرار گرفته 80 مرکز مورد تشویق قرار گرفته که مسئولان این اماکن با رعایت قوانین و ضوابط میراث و ارائه خدمات مناسب مورد تشویق قرار گرفتند.

مسئول کمیته نظارت و بازرسی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری قم افزود: 809 مورد از اماکن اقامتی با تذکر و 312 مورد از اماکن با اخطار مسئولان کمیته نظارت و بازرسی این اداره مواجه شدند که بیشتر این تذکر و اخطارها به علت گران فروشی، عدم رعایت مسائل بهداشتی، عدم رعایت آیتم های میراث فرهنگی بوده است.

خاوری مقدم با اشاره به اماکن متخلف اظهار کرد: طی بازرسی‌های ویژه نوروز 10 اماکن متخلف به دستور سازمان پلمپ شد که 9 مورد به علت فعالیت غیر مجاز و یک مورد به دلیل نداشتن پروانه کار پلمپ شد.

وی با بیان تاریخ فعالیت کمیته بازرسی گفت: کمیته نظارت و بازرسی جهت بازرسی‌های ویژه ایام نوروز فعالیت خود را از تاریخ 25 اسفند آغار و تا 16 فروردین ادامه داد که 4 اکیپ مستقر در خود سازمان میراث فرهنگی بوده و اکیپ‌هایی نیز مستقل از سازمان توسط مرکز بهداشت و صنعت، معدن وتجارت جهت بازرسی اعزام شدند. همچنین اکیپ مشترک بازرسی اماکن با همکاری نیروی انتظامی، مرکز بهداشت و صنعت معدن تجارت با میراث فرهنگی فعالیت کردند.