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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۳۶

هفته سی و دوم لیگ برتر؛

پیروزی بی‌ثمر صنعت نفت برابر تیم دایی/ پیکان هم از لیگ برتر رفت!

پیروزی بی‌ثمر صنعت نفت برابر تیم دایی/ پیکان هم از لیگ برتر رفت!

هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال با پیروزی تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان، صبای قم و نفت تهران پیگیری شد. پیکان و ملوان هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. پیکانی ها با این تساوی امیدشان برای ماندن در لیگ برتر را از دست دادند تا بعد از گهر و صنعت نفت آبادان سومین تیمی باشند که از لیگ برتر خداحافظی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال از امروز جمعه با برگزاری چند مسابقه در شهرهای مختلف آغاز شده است. در یکی از مسابقات امروز تیم صنعت نفت آبادان که سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده در خانه خود موفق شد تیم راه آهن را زمینگیر کند و سومین پیروزی این فصل خود را به دست بیاورد. همچنین تیم صبای قم با نتیجه 2 بر یک موفق شد سایپا را از پیش رو بردارد. نفت تهران هم داماش را با دو گل بدرقه کرد. نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

* نفت تهران 2 - داماش گیلان صفر
گل‌ها: مهدی خیری (دقایق 79 و 3+90) برای نفت تهران.

* صبای قم 2 - سایپا یک
گل‌ها: فرید کریمی (دقیقه 31) و مهدی مومنی (1+90)  برای صبا و کاوه رضایی (دقیقه 78) برای سایپا.

* نفت آبادان یک - راه آهن صفر
گل: رضا خالقی‌فر (دقیقه 38) برای نفت آبادان.

* ملوان انزلی صفر - پیکان تهران صفر

* پرسپولیس یک - ذوب آهن یک
گل‌ها: ولاتکو (دقیقه 20) برای پرسپولیس و مهدی رجب زاده (72) برای ذوب آهن.

* فجر سپاسی یک - مس کرمان یک
گل‌ها: مصطفی شجاعی (دقیقه 8) برای مس و مسلم فیروزآبادی (دقیقه 64) برای فجر سپاسی.

کد مطلب 2029150

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