بارش پراکنده باران در اغلب نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب برای مناطقی از شمال غرب، دامنه های البرز، دامنه های مرکزی و شمالی زاگرس، سواحل دریای خزر و مرکز کشور به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، ابرناکی و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

به گفته وی، این وضعیت در روز پنج شنبه علاوه بر این مناطق در بخش هایی از شمال شرق و شرق نیز رخ می دهد.

امیدوار اظهار داشت: همچنین امشب با استقرار توده های هوای سرد بر روی سواحل دریای خزر دما در نوار شمالی کشور به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: وقوع بارش پراکنده باران در روز جمعه در مناطقی از نوار شرقی و همچنین شمال غرب کشور پیش بینی می شود.

وی افزود: در 24 ساعت آینده پدیده باد و گرد و خاک در استان های غربی ادامه خواهد داشت.

امیدوار یادآور شد: شنبه سامانه بارشی نسبتاً فعالی از غرب وارد کشور خواهد شد و باعث رگبار و رعد و برق و وزش باد در استان های غربی، به تدریج نواحی مرکزی و دامنه های البرز و یکشنبه در شمال شرق خواهد شد.

به گفته، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، فردا آسمان تهران نیمه ابری با وزش باد و در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده خواهد بود و بیشینه و کمینه دما با 2 درجه کاهش به ترتیب برابر 25 و 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.