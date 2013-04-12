نامزدهاي رياست جمهوري با ائتلاف سازنده زمينه انتخابات پرشور را فراهم كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته آشخانه با تسليت به مناسبت سوم جمادي الثاني و سالگرد شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان كرد: حيات دخت نبي مكرم اسلام(ص) سرشار از رخدادهاي مهم فرهنگي، اجتماعي، سياسي، نظامي و ... بوده است.

وي با اشاره به برخي از وقايع سياسي، نظامي و اجتماعي رخ داده در طول دوران حيات حضرت زهرا(س)، اظهار داشت: حضرت زهرا(س) در ميدان هاي نبرد با كارهاي خدماتي و امدادي به ياري رزمندگان اسلام مي شتافت و در جنگ احد نيز به مداواي زخم هاي پدر بزرگوار خويش كه به شدت زخمي شده بود، شتافت.

حجت الاسلام طاهري حضور فاطمه زهرا(س) را در مسئله فتح مكه، جريان بيعت زنان مشرك با پيامبر اكرم(ص)، دفاع از حريم ولايت حضرت علي(ع)، افشاي فتنه ها، كار روزانه و رسيدگي به امور خانه و سرپرستي چند كودك خردسال و ... را از جمله فعاليت هاي مختلف الگوي زنان عالم ذكر كرد.

وي همچنين با اشاره به 29 فروردين و روز ارتش جمهوري اسلامي و نيروي زميني تصريح كرد: ارتش در مسئله پيوستن به اقيانوس ملت ايران و بيعت با امام خميني(ره) اثبات كرد كه همواره پاسدار مردم و امنيت كشور است.

خطيب نماز جمعه آشخانه در بخش ديگري از سخنان خود به زلزله اخير در استان بوشهر نيز پرداخت و ضمن دعا و طلب مغفرت براي درگذشتگان، شفاي آسيب ديدگان و صبر و اجر براي بازماندگان را از درگاه باري تعالي خواست.

وي در ادامه به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره كرد و گفت: بنا به فرموده امام راحل اگر كانديدا شدن در انتخابات يا طرفداري از يك كانديدا براي خدا است؛ تفاهم كنيد و از اختلافات كوبنده دست برداريد.

حجت الاسلام طاهري با تاكيد اينكه نامزدهاي رياست جمهوري با ائتلاف سازنده زمينه انتخاباتي پرشور را فراهم كنند، افزود: در اسلام خدمت مطرح است نه مقام و همه سلايق و انديشه ها مكلف هستند از اختلافات آن هم در زمينه انتخابات اجتناب كنند.

امام جمعه آشخانه اصلي ترين معيارها براي انتخابات آتي را حضور پرشور مردم، سلامت و برگزاري كاملا قانوني انتخابات، رعايت همه جانبه امنيت و انتخاب نامزدي متناسب و در شان نظام جمهوري اسلامي دانست.