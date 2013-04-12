هشدار آیت الله عیسی قاسم درباره عواقب حل نشدن مشکلات/ انتقاد جمعیت حقوق بشری از آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار المنامه، شیخ عیسی قاسم تاکید کرد: در هر کشوری که حاکمان، دیگران را نادیده بگیرند بروز جنگها، آشوب و بی ثباتی، اجتناب ناپذیر است.

این روحانی بحرینی بیان کرد: منطقه ما از برخی عقب ماندگی ها مانند نبود روحیه اصلاح طلبی نزد رژیمها و فقدان آزادی بیان رنج می برد. حل مشکلات در حال حاضر بهتر از واگذار کردن آنها به آینده است، زیرا به همان اندازه که سهل انگاری شود بهای آن نیز سنگین تر خواهد شد.

عیسی قاسم ضمن تاکید بر ضرورت مسئولیت همه بحرینی ها برای کشانده نشدن کشور به سوی بی ثباتی اعلام کرد: امنیت هر کشور مساوی امنیت همه ساکنان است و نگرانی داخلی از نگرانی خارجی خطرناکتر است.

از سوی دیگر جمعیت حقوق بشری اعلام کرد: مقامات بحرینی حمله برنامه ریزی شده ای قبل از مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک آغاز کرده اند و 73 نفر را در یورش به 60 منزل بازداشت کرده اند.

در بیانیه این جمعیت حقوق بشری آمده است: اقدامات امنیتی رژیم همزمان با برگزاری دادگاههای مغایر با قوانین بین المللی و به کارگیری گازهای سمی، جدی نبودن رژیم در برقراری آشتی ملی واقعی را نشان می دهد.