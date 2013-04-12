10 هزار واحد مسکن مهر در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه و طی مراسمی با حضور احمدی نژاد در سنندج 10 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف استان کردستان افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور دو تن از وزراء و شماری از مسئولان و مدیران استان کردستان برگزار شد، از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت نمونه مسکن مهر 500 واحدی بیجار افتتاح شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان که در بیجار حضور داشت از طریق ویدئو کنفرانس عنوان کرد: امروز و به صورت همزمان در سراسر استان کردستان 10 هزار واحد مسکن مهر در مناطق شهری و روستایی افتتاح می شود.

صادق وجدی بیان کرد: در شهرستان بانه 418 واحد، بیجار 884 واحد، سفز هزار و 360 واحد، سنندج سه هزار و 482 واحد، قروه 1392 واحد، کامیاران 523 واحد، مریوان 441 واحد مسکن مهر مورد افتتاح قرار گرفت.

وي با بیان اینکه همزمان با این مهم در مجموع دو هزار و 500 واحد نیز در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت افتتاح می شود، گفت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها بخش زیادی از تعهد مسکن مهر کردستان عملیاتی می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان همچنین از افتتاح 500 واحد بافت فرسوده خبر داد و افزود: انتظار می رود که با همکاری و حمایت های بیشتری مسئولان استانی و کشوری روند افتتاح و بهره برداری از پروژه های مسکن مهر در کردستان با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

محمود احمدی نژاد در سفر هشت ساعته به استان کردستان علاوه بر افتتاح و آبگیری دو سد گاران و زیویه در مراسم افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج نیز حضور پیدا کرد.