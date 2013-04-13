رشد 192 مرکز آموزش عالی در کردستان/ مدیران استان تلفنی پاسخگوی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح از پروژه های عمرانی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در زمان عمر دولت های نهم و دهم شمار مراکز آموزش عالی در استان کردستان 192 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته به مردم استان کردستان در زمان عمر دولت های نهم و دهم گفت: مدیریت صحیح منابع در دولت های نهم و دهم با تکیه بر همراهی مردم شرایط توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کرده است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

استاندار کردستان با اشاره به مهمترین خدمات صورت گرفته به مردم سراسر کشور در زمان عمر دولت های نهم و دهم یادآور شد: در این مدت سهام عدالت، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی و توسعه بخش کشاورزی به عنوان بخشی از جنبه های این خدمتگزاری دولت به مردم به شمار می رود.

شهبازی در بخش دیگری از سخنانش به خدمات دولت در استان اشاره کرد و گفت: 16 مرکز آموزش عالی در سال 483 در کردستان وجود داشت که این میزان در سال 91 به 68 مرکز رسیده است که حاکی از رشد 192 درصدی است.

وی به ظرفیت های حوزه مسکن مهر در استان کردستان اشاره کرد و افزود: 20 هزار واحد مسکن مهر در کردستان در دوران دولت دهم به بهره برداری رسیده است و 20 هزار و 100 واحد دیگر نیز در دست احداث قرار دارد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه در سال 84 هزار و 205 کلیلومتر جاده روستایی از آسفالت برخوردار بود، اظهار کرد: این میزان در سال 91 به دو هزار و 294 کیلومتر افزایش یافته است.

وی رتبه کردستان به لحاظ گازرسانی در کشور را رده سوم دانست و گفت: تعداد روستاهای گازدار از 16 روستا در سال 84 به 683 روستا در سال 91 افزایش پیدا کرده است که تا پایان دولت دهم این میزان به 719 روستا افزایش خواهد یافت.

شهبازی در رابطه با تعداد شهرهای گازرسانی شده در استان کردستان نیز گفت: در این مدت شهرهای گازدار کردستان از 9 شهر به 25 شهر افزایش یافت و به عبارتی تمامی شهرهای کردستان از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی سدهای در دست احداث در استان کردستان را 10 سد بیان کرد و گفت: هشت سد نیز در دولت های نهم و دهم به بهره برداری رسیده است.

استاندار کردستان به رسمی شدن مرز باشماق مریوان در سال 85 و مرز سیران بند بانه در سال 91 اشاره کرد و گفت: رسمی شدن این مرزها به این امر کمک کرد که حجم مبادلات مرزی از کردستان از 251 میلیون دلار در سال 84 به پنج میلیارد دلار در سال 91 افزایش یابد.

وی در پایان با بیان اینکه از تمامی ظرفیت ها در راستای خدمتگزاری به مردم کردستان استفاده می شود، عنوان کرد: هم اکنون خود بنده و تمامی مدیران استان با ارتباط نزدیک با مردم به صورت شبانه روزی پاسخگوی تلفن های آنها برای بررسی درخواست ها هستیم.