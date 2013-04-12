اظهار نظر بازیکنان استقلال و گهر/ انتقاد حاتمی از به کار بردن کلمه محبوب!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گهر دورود در آخرین مسابقه هفته سی و یکم لیگ برتر، امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 2 بر یک به سود استقلال به اتمام رسید. اظهار نظر تعدادی از بازیکنان دو تیم در زیر می‌آید:

امیر حسین صادقی

مدافع استقلال در خصوص این مسابقه اظهار داشت: بازی خوبی بود. به خواسته‌های خودمان در این مسابقه رسیدیم. اگر گهر از ابتدای فصل اینطور بازی می‌کرد جایگاه بهتری داشت.

وی درباره تشویق فرهاد مجیدی در بازی مقابل الهلال هم گفت: در جریان آن مسابقه آنقدر محو بازی بودم که متوجه نشدم! البته تماشاگران هر کسی را دوست دارند می‌توانند تشویق کنند.

فرزاد حاتمی

مهاجم تیم فوتبال استقلال هم بعد از پیروزی تیمش برابر گهر، درباره تشویق‌ فرهاد مجیدی در بازی با الهلال تاکید کرد: من در زمین نبودم که بدانم این تشویق‌ها چه حسی دارد! البته تماشاگران حق دارند هر کسی را که بخواهند تشویق کنند. نمی‌دانم چه کسانی مخالف تشویق مجیدی هستند. ما یک تیم هستیم که تیم در اولویت قرار دارد و بعد از آن بازیکنان.

در این هنگام امیر قلعه نویی از کنار حاتمی عبور کرد و خبرنگاران مجددا از حاتمی پرسیدند آیا تشویق بازیکن محبوب کار درستی است؟ مهاجم استقلال در این هنگام گفت: دلیلی ندارد وقتی قلعه نویی رد می‌شود کلمه "محبوب" را با صدای بلند ادا کنید. همه باید کمک کنیم استقلال نتیجه بگیرد.

عباس محمدرضایی

هافبک استقلال درباره پیروزی تیمش برابر گهر، اظهار داشت: دوست داشتیم در این بازی گل‌های بیشتری بزنیم ولی در نیمه دوم یک مقدار دفاعی تر شدیم که این موضوع طبیعی بود. البته گهر خطر چندانی روی دروزاه ما ایجاد نکرد.

وی درباره محرومیت تماشاگران استقلال هم گفت: نبودن هواداران برای ما سخت بود. جای تماشاگران در بازی امروز خالی بود ولی امیدوارم آنها در بازی با سپاهان ما را حمایت کنند چون زحمایت یکساله ما در این فصل در بازی با سپاهان خلاصه می‌شود و اگر از این بازی سرافراز بیرون بیاییم، 99 درصد قهرمان لیگ هستیم.

میثم بائو

هافبک استقلال با اشاره به پیروزی تیمش تصریح کرد: منطقی بازی کردیم و موفق شدیم حریفمان را شکست بدهیم. این پیروزی باعث شد تا با روحیه خوب به مصاف سپاهان برویم. کاش هواداران هم امروز ورزشگاه بودند تا با دلگرمی این پیروزی را به آنها تقدیم می‌کردیم.

بائو درباره تغییرات اصلی ترکیب استقلال و اینکه آیا این تغییرات برای استراحت دادن به بازیکنان اصلی بوده است یا خیر، تاکید کرد: 70 درصد بازیکنان مقابل گهر، بازیکنان اصلی بودند. خوشخبتانه ما الان تیمی داریم که از نفر اول تا آخر همه خوب و تاثیر گذار هستند.

مجید خمیسی

بازیکن تیم فوتبال گهر درباره شکست تیمش برابر استقلال گفت: نیمه اول یک مقدار استرس داشتیم. بازیکنان ما جوان هستند و همین مسئله باعث شد در نیمه اول خوب بازی نکنیم. در نیمه دوم بازی ما بهتر شد ولی استقلال با تجربه ظاهر شد.

وی درباره مشکلات مالی گهر هم تاکید کرد: مشکلات مالی حل شده است. به تعدادی از بازیکنان پول پرداخت شده و قرار است به سایر بازیکنان هم به زودی پرداخت شود.