به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته سی و یکم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت 19 امروز جمعه بین تیم های فوتبال استقلال و گهر دورود در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که شاگردان امیر قلعه نویی با گل های جواد نکونام (27) و آرزه (44) برابر تیم لرستانی به پیروزی 2 بر صفر دست پیدا کردند.

استقلال که با ترکیبی متفاوت مقابل گهر قرار گرفته و به اکثر بازیکنان اصلی خود استراحت داده بود، برای باز کردن دروازه حریف کار سختی نداشت و در همان نیمه نخست دو گل به ثمر رساند تا کار شاگردان مایلی کهن تمام شود. تلاش بازیکنان گهر برای جبران نتیجه در نیمه دوم بی نتیجه ماند. حملات گهر در این نیمه زهر کافی نداشت و دروازه استقلال به صورت جدی تهدید نشد و بازی با همان دو گل به اتمام رسید.

در این مسابقه کیانوش رحمتی بعد از مدت‌ها دوری از مسابقات، به عنوان بازیکن تعویضی در دقایق پایانی به میدان آمد. به این ترتیب استقلال 63 امتیازی شد و صدر جدول را از سپاهان پس گرفت. زردپوشان اصفهانی هم با 62 امتیاز در رده دوم قرا ردارند. گهر دورود هم که قبلا به لیگ دسته اول سقوط کرده بود 19 امتیازی باقی ماند و از رده هفدهم جدول تکان نخورد.