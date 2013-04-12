درخواست گهر و موافقت استقلال به سازمان لیگ رسیده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گهر دورود در حالی امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت که این مسابقه بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. پیش از این باشگاه گهر درخواست کرده بود محرومیت تماشاگران استقلال بخشیده شود و عواید بلیت فروشی بازی به ساخت ورزشگاه دورود اختصاص یابد. باشگاه استقلال هم موافقتش را با این موضوع اعلام کرده بود ولی اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی در مصاحبه‌هایش اعلام کرده است هیچ درخواستی به کمیته انضباطی نرسیده و بازی بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمی‌دانم چرا کمیته انضباطی این موضوع را مطرح کرده است. روز گذشته (پنجشنبه) به سازمان لیگ رفتم و بخشش محرومیت تماشاگرانمان را پیگیری کردم. مسئولان سازمان لیگ به من گفتند درخواست باشگاه گهر و موافقت شما به دستمان رسیده و آنرا برای صدور رای نهایی به کمیته انضباطی داده‌ایم.

سرپرست تیم استقلال ادامه داد: پس از آن راهی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شدم که این کمیته تعطیل بود و نتوانستم بخشش تماشاگرانمان را پیگیری کنم. به هر حال این حرکت نمادین زیبایی بود که می‌توانست به فوتبال کمک کند.

وی همچنین درباره شکایت باشگاه الهلال عربستان از استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاکید کرد: شکایت الهلال قابل استناد نیست. ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل چشم‌هایش هستند و قطعا آنها بدون سوگیری گزارش‌های خود را ارائه می‌کنند.

ماجدی افزود: تاخیر ایجاد شده در فرودگاه در بدو ورود الهلال از دست باشگاه استقلال خارج بود. ما این مسئله را در نامه‌ای به ناظر قطری بازی اعلام کردیم. در بحث اسکان و هتل هم بهترین همکاری را با الهلالی‌ها داشتیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پایان با بیان اینکه در صورت نیاز به شکایت الهلالی‌ها پاسخ داده خواهد شد، گفت: پرتاب ترقه و مواد منفجره در ورزشگاه از دست باشگاه استقلال خارج است. چرا این اتفاقات در بازی‌های داخلی استقلال رخ نمی‌دهد؟ مطمئنا افرادی هستند که قصد دارند با چنین حرکاتی در ورزشگاه، شرایط استقلال را به هم بریزند.