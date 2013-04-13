کری با مقامات چین دیدار می کند/ فشار بر پیونگ یانگ محور مذاکرات سناتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" که دیروز جمعه در سئول با مقامات کره جنوبی دیدار کرده بود امروز شنبه با مقامات چین در پکن دیدار می کند.

هدف از این مذاکرات، متقاعد کردن چین برای وارد کردن فشار بر کره شمالی است تا این کشوراز اقدامات هسته ای خود دست بردارد.

این اولین سفر جان کری به چین در مقام وزیر خارجه آمریکا محسوب می شود و آز آنجا که پکن مهمترین شریک تجاری پیونگ یانگ به شمار می رود، کری امیدوار است چین بتواند با استفاده از این موضوع، کره شمالی را متقاعد به کاهش فعالیت های هسته ای خود کند.

این در حالی است که در هفته های گذشته و در اوج بحران هسته ای، کره شمالی تهدید به حمله هسته ای به آمریکا کرده بود.

در همین رابطه کری روز گذشته در سئول اعلام کرد که آمریکا کره شمالی را به عنوان یک قدرت هسته ای نخواهد پذیرفت.