توافق پکن و واشنگتن برای خلع سلاح کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری از توافق چین و آمریکا برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی خبر داد.

این توافق در پی سفر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و دیدار وی با رهبران چین به دست آمده است.