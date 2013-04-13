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۲۴ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

العربیه خبر داد؛

توافق پکن و واشنگتن برای خلع سلاح کره شمالی

توافق پکن و واشنگتن برای خلع سلاح کره شمالی

رسانه های خارجی گزارش دادند چین و آمریکا موافقت خود را با اقدام مشترک برای خلع سلاح کره شمالی و پایان دادن به بحران موجود در شبه جزیره کره اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری از توافق چین و آمریکا برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی خبر داد.

این توافق در پی سفر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و دیدار وی با رهبران چین به دست آمده است.

کد مطلب 2031912

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