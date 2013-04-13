توافق پکن و واشنگتن برای خلع سلاح کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری از توافق چین و آمریکا برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی خبر داد.
این توافق در پی سفر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و دیدار وی با رهبران چین به دست آمده است.
رسانه های خارجی گزارش دادند چین و آمریکا موافقت خود را با اقدام مشترک برای خلع سلاح کره شمالی و پایان دادن به بحران موجود در شبه جزیره کره اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری از توافق چین و آمریکا برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی خبر داد.
این توافق در پی سفر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و دیدار وی با رهبران چین به دست آمده است.
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