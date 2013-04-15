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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۳۵

در یک بازی تدارکاتی؛

ملی‌پوشان قطر برای دیدار با فلسطین معرفی شدند

ملی‌پوشان قطر برای دیدار با فلسطین معرفی شدند

بازیکنان تیم ملی فوتبال قطر حریف ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برای دیدار تدارکاتی با تیم ملی فلسطین معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر روز 14 خرداد در چارچوب مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی در دوحه به مصاف هم خواهند رفت. نتیجه این بازی برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند صعود یا عدم صعود آنها را تعیین کند.

قطری‌ها از حالا برای بازی با ایران دست به کار شده‌اند و روز چهارشنبه 28 فروردین در دوحه به مصاف فلسطین خواهند رفت. البته فدراسیون فوتبال ایران هم قبل از دیدار با قطر، دو بازی دوستانه با عمان و عراق در نظر گرفته است.

در فهرست بازیکنان دعوت شده تیم ملی قطر برای این بازی دوستانه نام سباستین سوریا هم به چشم می‌خورد. این بازیکن به خاطر محرومیت در بازی مقابل ایران حضور نخواهد داشت.

اسامی بازیکنان قطر به شرح زیر است:
سعد الشيب، وسام رزق، طلال البلوشی، خلفان ابراهيم، عبدالكريم حسن، حسن الهيدوس، يوسف احمد، مهدی حسن، ابراهيم ماجد (از تیم السد)، مصعب محمود، محمد جدو، ماهر يوسف، عبدالقادر الياس، ماجد محمد، أحمد سفيان، خالد عبدالرئوف (از تیم الجيش)، سيباستيان سوريا، خالد مفتاح، أحمد ياسر (از تیم لخويا) ابراهيم الغانم، مجدی صديق، قاسم برهان (از تیم الغرافه) حامد اسماعيل، عبدالكريم العلی، جارالله المری (از تیم الريان) و محمد المال (از تیم العربي).

کد مطلب 2032513

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