به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو سال و اندی از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین بار دیگر با جهش چندین درصدی همراه بوده است به طوری که از ابتدای سالجاری تاکنون تقاضا برای خرید این فرآورده نفتی رشدی حدود 8 درصدی را تجربه کرده است.



با افزایش مصرف بنزین، تولید این فرآورده استراتژیک نفتی در پالایشگاه‌های نفت کشور پاسخگوی نیازهای کشور نبوده است به طوری‌که سال گذشته حدود 1.8 میلیارد لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شد و پیش بینی می‌شود تولید بنزین پتروشیمی‌ها تا پایان فصل تابستان ادامه یابد.



با یان وجود سال گذشته 2 طرح عظیم پالایشگاهی شامل فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند، مجتمع RFCC به عنوان بزرگترین مجتمع بنزین ساز جهان و مرحله دوم فاز سوم طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه آبادان در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و در مجموع هم اکنون ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی کشور را به مرز 60 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین، بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پر مصرفی همچون بنزین و گازوئیل شامل افزایش عدد اکتان و درجه آرام سوزی و کاهش گوگرد و سایر ترکیبات آروماتیکی و آلاینده در دستور کار مسئولان صنعت نفت قرار گرفته است.



از سوی دیگر، مطابق با برنامه زمان‌بندی تعریف شده پیش بینی می‌شود در سالجاری چهار طرح جدید پالایشگاهی شامل طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، تبریز، طرح توسعه پالایشگاه لاوان و بندرعباس راه اندازی شود که در این صورت ظرفیت تولید بنزین کشور به 70 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.



مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان یکی از طرح‌های جدید پالایشگاهی بوده که پیش بینی می‌شود در بهار سالجاری با ظرفیت تولید روزانه سه میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



افزایش عدد اکتان، ارتقا کیفیت تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا، افزایش 117 هزار بشکه ای ظرفیت پالایش نفت بدون بالا رفتن حجم خوراک ورودی، کاهش آلایندگی و توقف مصرف مواد اکتان افزا همچون MTBE از مهمترین اهداف دیگر اقتصادی و زیست محیطی اجرای این طرح بنزین سازی است.



جزئیات افزایش تولید بنزین اروپایی در نصف جهان



علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، گفت: این طرح بنزین سازی از سه واحد فرآیندی شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفتا، تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده است.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون واحد فرآیندی تصفیه هیدروژنی نفتا با ظرفیت 60 هزار بشکه به طور کامل راه اندازی و در مدار بهره بردایر قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا 2 ماه آینده واحدهای تبدیل کاتالیستی و آیزومریزاسیون در مجموع با 57 هزار بشکه ظرفیت فرآورشی هم در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه تولید روزانه سه میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا مهمترین برنامه اجرای این پروژه پالایشگاهی در نصف جهان است، بیان کرد: در حال حاضر واحد تبدیل کاتالیستی از پیشرفتی 95 درصد و واحد آیزومریزاسیون از پیشرفت حدود 90 درصد برخوردار است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت افزایش درجه آرام سوزی و عدد اکتان بنزین تولیدی به 98 را از دیگر ویژگی‌های این طرح نفتی عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این پروژه عملا پالایشگاه نفت اصفهان از واردات مواد اکتان افزا خودکفا خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین در خصوص حجم سرمایه گذاری برای اجرای مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، توضیح داد: کل حجم مالی پروژه حدود 4700 میلیارد ریال بوده که تاکنون چهار هزار میلیارد آن صرف اجرای پروژه شده است.