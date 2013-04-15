جشن شبه تبلیغاتی صدهزار نفری دولت تلاشی برای بقاء در قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با انتشار بیانیه‌ای، برگزای جشن صد هزار نفری را در ورزشگاه آزادی محکوم کرد.

این تشکل دانشجویی در ابتدای بیانیه خود آورده است: با خبر شدیم که سازمان میراث فرهنگی با اختصاص بودجه هنگفت از بیت‌المال و با استفاده از کارکنان دستگاه‌های مختلف، برنامه‌‌ای را تحت عنوان جشن و مراسم تقدیر از دست اندرکاران سفرهای نوروزی در روز پنجشنبه 29فروردین‌ماه و در استادیوم صد هزار نفری آزادی برگزار خواهد کرد.

سوال ما از آقای رییس جمهور و سایر برگزار کنندگان این برنامه که طبیعتا با قصد و نیت صرفا سیاسی صورت می‌پذیرد، این است که آیا با ادامه چنین رفتارهایی که اتفاقا در دولت دهم مسبوق به سابقه نیز هست، چگونه می‌توان از عدالت و بهار انسانها سخن گفت؟

اتحادیه انجمن مستقل با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور در بیانیه خود آورد: شما را چه شده است که با چنین دست اندازی بزرگی به بیت المال، در نظام اسلامی همراهی می‌کنید؟ اینچنین رفتارهای تکنوکرات مئابانه و مردم‌گریز در شرایطی که هنوز اقشار کم درآمد و ضعیف در رنج و مضیغه هستند، چه توجیهی دارد؟ مگر نه اینکه امیرالمومنان علی (ع) می فرماید: مَنِ استهان بالأمانة و رَتَعَ فی الخیانة و لمْ یُنَزَّه نَفْسَهُ و دینَهُ عنها، فقد أحَلَّ بنفسه الذلَّ و الخِزْیَ فی الدنیا و هو فی الآخرة ِأذلّ و أخزی؛

کسی که امانت (بیت المال) الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند و خود و دین خویش را پاک نسازد، درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود (نهج البلاغه، نامه 26)

اتحادیه انجمن مستقل با اشاره به اینکه چنین اقداماتی صرفا برای بقاءدر قدرت است، گفت: حضور برخی افراد تکنوکرات نفوذی از دوران آقای هاشمی امثال آقای رحیمی، شما را به آنجایی رسانده است که امروز تنها به بقای در قدرت می‌اندیشید! آیا هنوز هم می‌توانید رفتارهای ضد مردمی خود را مشروع و کارآمد و در جهت رسیدن به بهار انسانها(!) بدانید، در صورتی که آن حضرت در جایی دیگر می‌فرمایند: و لئنْ کان ما بلغنی عنکَ حقاً، لَجَمَلُ أهلِکَ و شِسْعُ نَعْلِکَ، خیرٌ منکَ و مَنْ کان بصفتک فلیس بأهل ِأنْ یُسَدَّ به ثَغرٌ أوْ یُنْفَذَ به امر، أوْ یُعلی له قدرٌ، أوْ یشْرَکَ فی أمانَةٍ، أوْ یُؤمَنَ علی جبایِةٍ!فأقْبِلْ إلیَّ حینَ یصلُ إلیک کتابی هذا. إنْ شاء ِالله؛

اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه‌ات و بند کفش تو، از تو، با ارزش‌تر است. از مرزهای کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام رساند، یا ارزش او، بالا رود، یا شریک در امانت باشد و یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا. ان شاء اللهو کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری (نهج البلاغه، نامه 71)

این تشکل دانشجویی در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرد: یقینا خواسته دانشجویان، فرهیختگان و اقشار مختلف مردم از دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی و سایر نهادهای مرتبط کشور آن است که در شرایط اقتصادی حساس کنونی و درحالیکه اقشار کم درآمد با شرایط معیشتی سختی دست به گریبانند، اجازه ندهند چند میلیارد تومان از کیسه بیت المال برای فعالیتی شبه تبلیغاتی از سوی دولت هزینه شود.