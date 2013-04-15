شکست اهداف شوم جی 8 در سوریه/ دست القاعده آمریکایی رو شد

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چندی پیش رهبران هشت کشور صنعتی جهان تحت عنوان گروه جی هشت طی نشستی مشترک گرد هم آمدند.

وی عنوان داشت: یکی از اهداف این مجموعه، مدیریت تحولات سوریه و تجهیز و تدارک معارضان و معاندان نظام مردمی بشار اسد بود.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: اما به لطف باری تعالی در همان خلال برگزاری این نشست، اعلام موضعی از سوی رهبران القاعده مبنی بر اینکه این گروهک تروریستی با رژیم غاصب صهیونیستی هیچ دشمنی نداشته و راهی مشترک دارند، گروه جی هشت را به اصل نتیجه گیری و پایان مسائل سوریه در فضای گفتمان داخلی مجاب کرد.

وی تصریح کرد: هرچند در این بین تأکید سران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همچنان بر تجهیز نظامی و مالی گروه های تروریستی معارض در سوریه است.

دست القاعده آمریکایی رو شد

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند با تکیه بر روشنگریهای رهبر معظم انقلاب، القاعده را محصول کارگاه تروریست پروری آمریکا دانست و افزود: با مروری بر تاریخ دهه اخیر جهان به ویژه تحولات پس از زمان وقوع حادثه صحنه سازی شده 11 سپتامبر، واقعیتهای بسیاری عیان می شود.

وی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا بعد از تاریخ و حادثه مذکور به بهانه نابودی القاعده هجمه نظامی به منطقه و کشورهای اسلامی از جمله افغانستان و عراق را در دستور کار خود قرار داد.

حجت الاسلام علاءالدینی ادامه داد: در همان روزهای حساس جامعه جهانی، رهبر معظم انقلاب در بیاناتی گوهربار و مکرر ضمن آمریکایی خواندن گروه القاعده بر ادعاهای واهی غرب و بازیهای سیاسی آمریکا اشاره می فرمودند.

وی اظهار داشت: حال همان گروه القاعده ای که روزی به عنوان بهانه ای از سوی آمریکا برای حمله به منطقه قلمداد می شد، امروز خود بر بیعتش با همراهان تروریستی آمریکا در سوریه علیه مردم این کشور تصریح می کند.