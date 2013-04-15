جدایی ری از تهران برای انتخابات شوراها دارای ابهام است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: یکی از ایرادات این شورا دغدغه ابهام در الصاق ری به تهران است.

وی گفت: در مصوبه مجلس آمده است که انتخابات ری همراه با تهران انجام می شود اما اعضای شورای نگهبان با توجه به اصل 100 خواستار روشن شدن و رفع ابهام این موضوع شدند.

کدخدایی اظهار داشت: قانون می گوید هر شهری باید شورای شهر داشته باشد اما اینکه شهرری نیز به عنوان یک شهر جدا مانند تهران حساب می شود دارای ابهام است که باید برطرف شود.

وی با اشاره به دو ایراد دیگر از بندهای این طرح گفت: اولین ایراد این است که مصوبات شورای شهر باید مقید به انطباق با موازين شرع باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دومین ایراد این است که در قانون فعلی مصوبات شوراها منوط بود به رسیدگی در محاکم قضایی که این قسمت ماده در مجلس حذف شده است.

به گزارش مهر، پس از اعلام نظر و اعاده اين طرح از سوي شورا، مجلس موظف به بررسي مجدد آن و رفع ايرادات وارده شود.

در حال حاضر برای اولین بار در طول سال های گذشته ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شورای های شهر در تهران و شهر ری به صورت جداگانه صورت می گیرد. نمایندگان مجلس می توانند در جلسه علنی فردا(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با نظر هیئت رئیسه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار اول مجلس قرار دهند.