مجلس عصر امروز جلسه علنی دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز با بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1392 آغاز شد در ساعت 12 با اعلام نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برای تنفس پایان یافت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه 1392 کل کشور در ساعت 14 آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، در نوبت صبح جلسه علنی مجلس، ابتدا برخی نمایندگان تذکراتی را در خصوص لایحه بودجه مطرح کردند و سپس نمایندگان موافق و مخالف رد کلیات بودجه به بیان نظرات خود پرداختند.

قرار است 20 نماینده نظرات خود را به عنوان مخالف و موافق مطرح کنند.

گفتنی است کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق تصویب نشد و برای بررسی به صحن علنی مجلس آورده شد.